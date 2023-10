/FOTOGALERIE/ Ve 12. kole fotbalového krajského přeboru cestovala obě mužstva ze Strakonicka ven. Osek si přivezl debkl z Perštátu, strakonický Junior slaví tři body z Jankova.

Karel Krejčí rozhodl dalším hattrickem zápas v Jankově. ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Rudolfov – Osek 7:1 (3:1)

Branky: 13., 26., 86. a 88. Fischer, 15. Šindelář, 59. a 76. Peiger – 9. Hosnedl. Bez karet. Diváci: 100. Rozhodčí: Kaštánek – Brych, Petričák.

Sestava Oseka: Pokorný – Balogh (46. Gondek), Martin Čapek, Hoch, Maroušek – Zhyhora, D. Říský, J. Říský (76. Vachulka), Matěj Čapek – Černý, Hosnedl.

„Byl to zápas, ve kterém jsme měli bodovat, ale po deseti minutách se to zhroutilo jako domeček z karet. Sešly se četné absence, nedisciplinovanost a nezodpovědnost hráčů. Na konci již to byla kočka myš. Na začátku jsme se sice ujali vedení po pěkné akci Hosnedla, vypadalo to, že budeme aktivní, ale věnovali jsme domácím během chvíle tři góly a bylo po zápase. Pak již to bylo jen trápení a jedna velká blamáž," hodnotil utkání manažer Oseka Karel Hoch.

Jankov – Junior Strakonice 2:4 (1:2)

Branky: 25. Votava, 57. Kočí – 10., 13. a 53. (PK) Krejčí, 73. Bílý. ŽK: 2:2 (Bohoněk, Bürger – Smola, Váchal). Diváci: 188. Rozhodčí: Nedvěd – Dimitrov, Vejčík.

Sestava Strakonic: Lízal – Máška (70. Stöger), Fajtl, Legdan, Smola – Kubeš, Pomej (92. Kafka), Zahrádka, Bílý (87. Prajzler) – Váchal (82. Čibera) – Krejčí (89. Třeštík).

„Na soupeře jsme vletěli a povedl se nám začátek, jako je tomu ostatně v posledních zápasech zvykem. Po čtvrt hodině jsme vedli o dva góly, takže výborný úvod. Pak jsme udělali fatální chybu ve vápně. Mohli jsme odkopnout míč, ale přenechali ho soupeři a ten snížil. Jankov se tím dostal zpátky do hry, ale my byli stále nebezpečnější. Poločas jsme mohli zvládnou i větším rozdílem. Důležitá byla třetí branka. Kombinovali jsme krásně středem hřiště a na konci akce byla penalta, Bílý již chtěl dorážet do prázdné brány a byl faulovaný. Karel Krejčí z penalty zkompletoval hattrick. Pak však přišla opět naše chyba a Jankov se znovu trochu dostal do hry. Závěr jsme však zvládli s jistotou, Bílý dal z úniku na 4:2 a měli jsme tam ještě další šance. Jeden gól nám nebyl uznán, Stöger šel sám na bránu. Mohlo to být trochu klidnější, ale vyhráli jsme důležitý zápas o dva góly, takže spokojenost," komentoval utkání strakonický trenér Přemysl Šroub.

Strakonické nyní čeká těžký souboj s Roudným, ale mohou do něj jít ve větším klidu. „Po dlouhé době si možná trochu psychicky odpočineme. V zápase nejsme favority a třeba nám to pomůže. Hrajeme doma, máme nějakou slušnou šňůru, takže jsme v psychické pohodě a může se stát cokoliv,“ dodal k dalšímu utkání trenér.