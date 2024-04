/FOTOGALERIE/ Na hřiště lídra tabulky zajížděli strakoničtí fotbalisté v krajském přeboru. Na Hluboké sahali po bodu, nakonec memají žádný, když dostali gól v nastavené době hry.

Na podzim Strakoničtí podlehli doma Hluboké 0:4 (na snímku), nyní v odvetě prohríli 0:1. | Foto: Jan Škrle

Hluboká nad Vltavou - Junior Strakonice 1:0 (0:0)

Branky: 93. Antoš. ŽK: 3:3 (Otepka 2, Tauber - Janoch, Bílý, Pomej). Rozhodčí: Smola - Kaštánek, Jarolím. Diváci: 150.

Sestava Junioru: Lízal - Fajtl, Legdan, Smola - Kubeš, Janoch Pomej, Prajzler, Máška (90. Stöger), Bílý (90. Mrkvička) - Krejčí (89. Zvonek).

Strakonické fotbalisty čekal na hřišti lídra tabulky obrovsky těžký zápas, přesto sahali po bodu. "Bohužel, dostali jsme gól z úplně posledního centru zápasu v nějaké třetí či čtvrté minutě nastavení," posteskl si strakonický trenér Přemysl Šroub a dodal k utkání samotnému: "Hluboká byla v utkání lepší, měla podstatně větší držení balonu. My to zavřeli, hráli jsme v jiném rozestavení 5-4-1 a chtěli to zavřít před vápnem. Dařilo se nám to 90 minut. Domácí neměli jedinou vyloženou šanci, všechno to byly střely z dálky, které Lízal spolehlivě chytal. My měli největší šanci v první půli, kdy přišla z křídla zpětná přihrávka před branku a Janoch to z penalty přestřelil. Takovou šanci bychom měli proměnit, abychom mohli pomýšlet na body. Přesto jsme drželi Hlubokou po vápno, odráželi centrované míče a co prošlo, chytil Lízal. Již po čase nám tam přišel centr, který skončil v bráně. Klukům nemohu nic vytknout, na hřišti nechali všechno. Bod bychom si zasložili za bod, ale je třeba přiznat, že Hluboká byla po celý zápas herně jasně lepší. Hluboká je nejlepší tým soutěže."