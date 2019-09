Z trojice týmů v krajském přeboru hraje doma pouze Blatná, a to dnes od 16.30 hodin, kdy hostí Protivín. Blatná je na 13. místě s pěti body a musí ze sebe vydat všechno. Protivín totiž zažívá skvělou sezonu a je zatím v tabulce druhý. Každý bod bude pro domácí výborný. Zítra od 16.30 hodin hostí aktuálně poslední Junior Strakonice Třeboň. Přijede herně vyspělý soupeř, ale není neporazitelný. To před čtrnácti dny ukázal jiný nováček z Lažiště, který doma Třeboň přehrál. Strakoničtí stále bojují o první výhru sezony. Osek je sice aktuálně čtvrtý, ale tabulka za ním je nahuštěná. Hráči Oseka jsou v této sezoně jako Jánošíci. Vozí body ze hřišť soupeřů, naopak doma je odevzdali Blatné a Čimelicím. Jankov má kvalitní kádr a dá se čekat vyrovnaný a urputný boj.

Víkendový program A skupiny I.A třídy odstartují dnes od 13.30 hodin na domácím hřišti fotbalisté Sousedovic. Po dvou výhrách v úvodu soutěže dvakrát prohráli a znovu se chtějí dostat do hry. Hostí Novou Ves u Českých Budějovic. Zkušený soupeř body moc nerozdává a fanoušci se mohou těšit na další pěkný zápas. Duely Vodňan jsou jako den a noc. V úvodu sezony Vodňanští dvakrát remizovali, když v obou zápasech zahodili penaltu. Pak si přivezli vysokou výhru ze hřiště Plané u ČB, kterou však vzápětí degradovali domácí porážkou s Kaplicí 2:5. V neděli od 15 hodin nastoupí v Olešnici, která ještě nemá ani bod. Vodňany tedy budou favoritem.

B skupina I..B třídy startuje dnes v 15 hodin ve Stachách, kam zamíří Bělčice. Tým ze Strakonicka již se vyšplhal na páté místo a alespoň bod by chtěl i tentokrát. Stachy však nejsou v této sezoně takovým otloukánkem jako loni na podzim, takže to může být pořádný boj. Od 16.30 hodin se hrají další duely. V okresním souboji na sebe narazí Sedlice (11.) a nováček ze Střelských Hoštic (3.). Hráči Střelských Hoštic začali sezonu výborně a budou chtít potrápit dalšího soka. Poslední béčko Oseka přivítá Vacov. Hosté mají zatím rozpačité výsledky, jednou zahrají výborně, podruhé vybouchnou. Tak uvidíme, s čím přijedou nyní. Zajímavý bude souboj Dražejov (13.) – Husinec (12.). Ani jednomu týmu nevyšel start do soutěže a oba se potřebují konečně chytit. Další dva celky ze Strakonicka vyrážejí na Prachaticko a oba to budou mít hodně těžké. Cehnice jedou na hřiště lídra tabulky do Čkyně, který ještě neztratil ani bod a inkasoval jediný gól. Volyně zavítá na hřiště druhých Strunkovic. Mezi těmito týmy v poslední sezoně došlo k pohybu hráčů, takže se všichni dobře znají. Zápas se tak pomalu může brát jako derby. Vyšší trumfy však aktuálně drží v ruce strunkovický Blaník.