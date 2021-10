Junior Strakonice – Tatran Prachatice 3:2 (0:0)

Branky: 53. Krejčí, 80. Zelenka, 90. Rozhoň – 68. Babka, 87. (PK) Pecka. Sestava Tatranu: Pícha – Jar. Rauscher (65. Babka), Kupka, Pravda, Hušek – M. Sedláček, Sova (58. Pecka), Hornát, Jakub Rauscher, Makoš – Iliev (71. Kasík).

„Domácí hráli od začátku v jedenácti od půlky a čekali, co vymyslíme. V prvním poločase jsme si vytvořili dvě šance, ale neproměnili je. Domácí kromě standardek v první půli nevystřelili na bránu. Ve druhém poločase jsme dostali gól po brejku po našem rohovém kopu. Vyrovnali jsme, byli na koni, ale po hrubé chybě gólmana inkasovali druhý gól. Když těsně před koncem vyrovnáme, tak hned nato přijde zbytečný faul a domácí z trestňáku rozhodli. Domácí do čeho kopli, tak z toho byl gól,“ shrnul utkání prachatický trenér Josef Raušer.

Hráčům Tatranu se podařilo několikrát v podobných přestřelkách soupeře přetlačit. Tentokrát to nevyšlo. „My tentokrát neměli kvalitu dopředu. Vytvořili jsme si málo šancí. Asi to byl remizový zápas, který jsme zbytečně prohráli. Navíc soupeř vůbec nechtěl hrát fotbal a nakonec bral všechny body. Nemůžeme dostávat góly, jaké jsme dostali. Strakonice si nevytvořily nic, všechno jsme jim darovali. Když se dají venku dva góly, tak by se nemělo prohrát. Jak jsme měli v Milevsku v závěru štěstí, tak jsme zkrátka tentokrát měli smůlu,“ dodal k utkání prachatický trenér.

V dalším kole hostí Prachatičtí v sobotu od 15.30 hodin na svém hřišti soupeře z Čimelic.