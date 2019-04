Rudolfov – Katovice 1:4 (0:1). 49. (PK) R. Pouzar – 13. L. Horejš, 47. a 55. D. Zoubek, 53. PK) T. Hajdušek.

„Od začátku jsme byli lepším týmem, vytvořili si tlak, z něho pramenily i šance a brzy jsme i vstřelili vedoucí branku. Přežili jsme jednu šanci Rudolfova z malého vápna, ale jinak soupeř víceméně jen odkopával míče. Naše akce brzdil terén, mohli jsme jich dotáhnout více. Ve druhém poločase jsme dali rychle druhý gól a vypadalo to jednoduše. Ale přišla penalta proti nám, ze které Rudolfov snížil. Soupeř se však zpět do hry nedostal, penaltu jsme brzy kopali a proměnili i my a navíc Zoubek vstřelil i pěkný čtvrtý gól. Pak již byl zápas otázkou toho, zda dokážeme vstřelit ještě nějaký gól. Odjíždíme z Rudolfova spokojení, hrálo se na těžším terénu a proti soupeři, který se zachraňuje,“ shrnul utkání v Rudolfově katovický trenér Roman Malý.

Sestava Katovic: Švehla – Horejš, Hajdušek, Janoch, Chylík – Miklas (83. Hromíř), Zoubek (80. Cibulka), Kagui, Repa – Uher, Požárek.