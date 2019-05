Katovice – Dražice 4:0 (1:0). 6. T. Hajdušek, 67. J. Kadula, 81. J. Chylík, 89. O. Koutský.

„Dnes mohu být spokojen s body i výkonem celého mužstva. Již v prvním poločase jsme měli převahu, dobře kombinovali, dostávali se do šancí, ale dali jen jeden gól. Kdyby to bylo 5:0, tak by se nikdo nemohl divit. Prvních dvacet minut druhé půle bylo z naší strany trochu vlažnějších, soupeř se dostal do dvou průniků, ale naší bránu nijak neohrozil. Pak jsme opět zatlačili soupeře před jeho branku, vytvořili si další šance, dobře kombinovali a byly z toho tři góly. Prostor znovu dostal Jindra Kadula a znovu potvrdil, jak je platným hráčem. Po chvíli na hřišti dal gól a podíl má i na tom čtvrtém,“ komentoval utkání katovický trenér Roman Malý.

Sestava Katovic: Švehla – Cibulka (69. Zoubek), Hajdušek, Tušer, Chylík – Horejš, Janoch, Kagui, Repa (84. Koutský) – Požárek (81. Hromíř), Uher (61. Kadula).