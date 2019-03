Katovice – Čimelice 1:2 (0:2). 65. M. Tušer – 22. R. Převrátil, 43. (PK) D. Varhan.

„Věděli jsme, že zápasy s mužstvy, kterým jde o všechno, nebudou vůbec jednoduché. V prvních dvaceti minutách jsme soupeře zatlačili a prakticky ho nepustili přes půlku. Vytvořili jsme si plno šancí, ale branku z toho nedokázali vstřelit. Čimelice se pak dostaly k několika standardkám, které byly hodně nebezpečné. Po jednom z rohů se dokonce soupeř dostal do vedení. Nicméně my se tlačili dál dopředu ve snaze vyrovnat. V závěru poločasu však soupeř dostal výhodu penalty a bylo to o dva góly. Ve druhém poločas jsme soupeře dál tlačili, hráli stále aktivně a poměrně brzy i snížili na rozdíl jedné branky. Další naše šance zlikvidoval gólman či míč vykopávali hráči z brankové čáry. Už nám tam nic nespadlo. Byl to pro nás smolný zápas, stále jsme se tlačili před branku, ale soupeř to bránil v osmi i více lidech a bojovností získal body,“ shrnul utkání katovický trenér Roman Malý.

Sestava Katovic: Švehla – Cibulka (57. Zoubek), Hajdušek, Janoch, Chylík – Horejš, Kagui, Tušer (85. Křivanec), Repa, Požárek, Uher.