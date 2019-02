Katovice – K prvnímu zimnímu tréninku vyběhli fotbalisté Katovic. V úvodním týdnu se budou připravovat v domácích podmínkách, poté vyrazí na tradiční soustředění v Soběšicích. Jeho součástí bude i přípravný zápas se strakonickým Juniorem.

Žádné posilování Katovice, které jsou se zatímním umístěním na druhé příčce tabulky krajského přeboru, neplánují.

„Pro nás bude největší posílení, pokud se nám uzdraví všichni hráči, které na podzim trápily zdravotní problémy. Myslíme si, že máme mužstvo dobře poskládané a nechceme do něj zasahovat jenom proto, abychom mohli psát, že máme posily. Jedinou výjimkou by mohl být Jindra Kadula, kterého bychom mezi námi rádi přivítali. Snad mu to jeho zdravotní stav umožní,“ sdělil předseda klubu Tomáš Hajdušek. Katovickým zejména v závěru podzimu chyběli Miklas, Horejš, Cibulka, Koutský a Bláha. „Těší nás ocenění, kterého se nám od ostatních celků dostalo při hodnocení podzimní části sezony, ale pořád je to jen půlka soutěže. Vzhledem k vyrovnanosti tabulky očekáváme extrémně náročné jaro a mužstvo se na něj musí pořádně připravit. To je společným úkolem a cílem trenérů a hráčů,“ doplňuje Tomáš Hajdušek.

Katovičtí mají i přesný jízdní řád přípravných zápasů: sobota 2.2. Katovice – Junior Strakonice (14, Katovice), sobota 16. 2. Katovice – Nepomuk (16, UMT Strakonice), sobota 23.2. Klatovy – Katovice, sobota 2.3. Lhota u Plzně – Katovice (15, UMT Vejprnice), sobota 9.3. Katovice – Lhenice (15 Katovice).

Jan Škrle