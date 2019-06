Jankov – Katovice 1:1 (0:1). 68. P. Sedlic – 7. J. Miklas.

„Z obou stran to bylo průměrné utkání. Nikomu sice o nic nešlo, ale oba týmy samozřejmě chtěly vyhrát. My šli v prvním poločase do vedení po pěkné akci Miklase. Soupeř vyrovnával ve druhém poločase po faulu na našeho hráče na polovině hřiště. Oba týmy ještě měly další šance, ale vítězný gól již nikdo nevstřelil. V naší brance byl poprvé v sezoně gólman Provazník a zachytal výborně, předvedl několik skvělých zákroků. Šanci dostali i další hráči, kteří toho v sezoně až tolik neodehráli,“ shrnul poslední utkání úspěšné sezony katovický trenér Roman Malý.

Sestava Katovic: Provazník – Koutský (58. Kadula), Hajdušek, Cibulka, Chylík (35. Tušer) – Hromíř, Janoch, Kagui, Miklas (65. Repa) – Zoubek (24. Požárek), Uher.