Milevsko – Katovice 2:0 (0:0). 50. (PK) a 92. (PK) J. Barda.

„Přijeli jsme si do Milevska zahrát fotbal, hráli aktivně, vytvořili si i řadu šancí, ale nedokážeme je proměnit. Do druhé půle jsme trochu změnili rozestavení ve snaze do soupeře ještě více zatlačit, ale místo toho se proti nám kopala penalta a Milevsko šlo do vedení. Pak se dostal Uher do brejku, obešel i gólmana, ale trefil jen boční síť milevské branky. Škoda, byl to asi rozhodující moment. V závěru jsme hráli vabank, tlačili to dopředu, ale přišla chyba na půlce, soupeř šel do brejku a byla z toho druhá penalta. Porážka mrzí, protože jsme hráli dobrý fotbal a Milevsko prakticky kromě těch dvou penalt na naší bránu ani jednou nevystřelilo,“ shrnu utkání katovický Trenér Roman Malý.

Sestava Katovic: Švehla – Cibulka (75. Hromíř), Hajdušek, Janoch, Horejš – Uher, Kagui, Tušer, Chylík, Repa – Požárek.