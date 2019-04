Protivín – Katovice 0:2 (0:0). 75. M. Požárek a 84. V. Uher.

„Soupeř předvedl podstatně lepší výkon než v minulém zápase. My udělali trochu změny v rozestavení, Vláďa Uher začínal na lavičce, ale brzy se po zranění Kaguie dostal na hřiště a předvedl výborný výkon. Již v první poločase jsme vstřelili dvě branky, ale první neplatila pro ofsajd a druhá pro faul. Ale je třeba říci, že Protivín bojoval a byl hodně nepříjemným soupeřem. Ve druhém poločase to byl především hodně boj a ubylo šancí. Čtvrt hodiny před koncem jsme přeci jenom konečně vstřelili branku. Po centru Cibulky neudržel domácí gólman míč a Požárek otevřel skóre. Druhou branku jsme dali po rohovém kopu, kdy se míč dostal k Uhrovi a ten nezaváhal. Konečně se prosadili oba útočníci. Zápas to byl těžký a stál nás hodně sil. Ale všechny body jsou naše,“ shrnul utkání katovický trenér Roman Malý.

Sestava Katovic: Švehla – Horejš, Hajdušek, Tušer, Cibulka – Miklas, Kagui (14. Uher), Janoch, Repa – Chylík (87. Hromíř), Požárek.