Hluboká – Katovice 0:5 (0:3). 27. M. Tušer, 36. J. Miklas, 41. M. Požárek, 87. J. Kadula, 89. K. Cibulka.

„Chtěli jsme utkání na Hluboké odehrát zodpovědně. Domácí hrají o záchranu a bývá to u nich někdy těžké. Od začátku jsme hráli dobře kombinačně, vytvářeli si šance a tentokrát je i proměňovali, i když konečné skóre mohlo být klidně i vyšší. Hluboká se dvakrát sice dostala do brejku, ale nic z toho nebylo, když nás v jednom případě podržel brankář Švehla. Celkově musím kluky za dnešní výkon pochválit, zahráli dobře. Prostor dostal i Jindra Kadula a hned dal branku, což je skvělé,“ shrnul utkání katovický trenér Roman Malý a dodal: „Bodově jsme se sice dotáhli na druhý Lom u Tábora, ale do konce soutěže chybí ještě pět kol. Musíme se soustředit na každý zápas.“

Sestava Katovic: Švehla – Horejš, Hajdušek, Tušer, Chylík (64. Zoubek) – Miklas (46. Cibulka), Janoch, Kagui, Repa (82. Hromíř) – Požárek (72. Kadula), Uher (85. Koutský).