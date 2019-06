Katovice – Lom u Tábora 4:0 (1:0). 38. J. Kadula, 56. M. Požárek, 68. M. Repa, 79. V. Uher.

„Hrál se vynikající fotbal. Z naší strany to byl druhý nejlepší zápas sezony. Hosté se představili jako velice kvalitní tým a přispěli ke kvalitě zápasu. My zahráli fantasticky, hráči plnili pokyny, vytvářeli si šance a v prvním poločase jsme šli Kadulou do vedení. Hosté vyslali Šimákem jednu střelu doprostřed brány a ze standardky pak trefili břevno. Ve druhém poločase jsme soupeře k ničemu nepustili, vytvářeli si šanci za šancí a přidali ještě tři branky. Spokojenost s výkonem i výsledkem,“ shrnul utkání katovický trenér Roman Malý a doplnil: „Byl to pro nás tak trochu i test, zda bychom měli na divizi. Jsme druzí, přihlášku do divize jsme na svaz poslali. Pokud dostaneme šanci, chtěli bychom si ji zahrát.“