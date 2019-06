Ze stávajícího kádru nikdo neodchází, všichni hráči jsou připraveni zapojit se do přípravy. Do mužstva jsme z divizních Klatov přivedli dvě posily, o které jsme měli dlouhodobě zájem - Lukáše Bálka a Dana Pavloviče.

Lukáš Bálek (1996) - Lukáš u nás v Katovicích začínal v mladší přípravce. Jeho talentu si všimli ve Strakonicích, kam záhy přestoupil. Další štací bylo logicky českobudějovické Dynamo, kde si zahrál všechny nejvyšší mládežnické soutěže a nastoupil i za áčko. Poté přestoupil do Čížové a následně do Klatov. Lukáš pochází z Volenic a je to tedy další hráč z našeho blízkého okolí. Z našeho týmu je jeho velkým kamarádem Tomáš Janoch.

Daniel Pavlovič (1994) - Dan je strakonický rodák a ve Strakonicích s fotbalem začínal. Naše hřiště ale poznal jako hráč brzy, neboť nastupoval za okresní výběr žáků, který své zápasy hrál právě u nás. Po působení v Oseku se dostal do divizních Klatov, ve kterých patřil mezi hlavní ofenzivní opory. Dan má silné rodinné vazby na Mnichov a platí o něm tedy to stejné jako o Lukášovi - další hráč z našeho blízkého okolí. Z našeho týmu je jeho velkým kamarádem Vláďa Uher.

V sobotu 22. 6. proběhl losovací aktiv, na kterém bylo představeno definitivní složení naší divizní skupiny. Oproti předem zveřejněnému seznamu došlo k jedné změně - Dobríš nahradilo Hořovicko.

Rozpis přípravy: úterý 9.7. trénink - zahájení přípravy, středa 10.7. Písek A - Katovice, sobota 13.7. Lažiště - Katovice, sobota 20.7. Katovice - Strakonice (následuje výroční schůze), sobota 27.7. Roudné - Katovice, sobota 3.8. Spartak Příbram - Katovice (časy budou upřesněny).

