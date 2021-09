Táborsko B – Tatran Prachatice 1:2 (0:1)

Branky: 83. Š. Havrda – 20. M. Babka, 67. (PK) T. Pecka. ČK: 3:1 (23. M. Šrleta, 25. M. Jelen /na lavičce/, 82. L. Jansa – 74. M. Babka).

Sestava Prachatic: Pícha – Makoš, Kupka, Kovář, Fürbach (71. Pravda) – M. Sedláček, Hornát, Babka, Pecka, Kasík (69. Jakub Rauscher) – Iliev (74. Iliev).

Sestava Prachatic se opět oproti minulému utkání měnila. Nově se objevil Adam Kasík, který předtím oblékal dres Protivína, naopak chyběli například Jakub Sova, Jaroslav Rauscher, Jan Hušek, pouze na lavičce byli Jiří Pravda, a Jakub Rauscher. „Sova je na antibiotikách, Jirka Pravda má problémy s třísly, a tak šel do hry až na posledních dvacet minut. Jakub Rauscher je po horečkách. Zdravotmní problémy měli i další hráči. Nastoupili tak od začátku Fürbach a Kovář a odehráli to velice dobře,“ uvedl ke změnám v sestavě trenér Josef Rauscher a doplnil: „Hrál Adam Kasík, kterého jsme udělali v týdnu. Sice na jiném postu než je zvyklý, ale odehrál si svoje. Návrat odchovanců dává podle mne do krajského přeboru smysl.“

Při utkání samotném kromě banek padaly i červené karty, takže bylo stále živo. „Domácí na začátku více drželi balon. To jsme očekávali a hráli to z bloku. Z toho jsme chodili do brejků. První šanci jsme nedali. Pak šel Babka sám na gólmana, soupeř jej sestřelil i s míčem za žlutou kartu. Stejný hráč pak sice asi nechtěně, ale kopl našeho hráče a po druhé žluté šel ven. Mezi tím dostal červenou i trenér domácích. My mohli dát do šatny druhý gól, ale nedali. Druhá půle začala vyrovnaně a my nedotáhli některé slibné brejky. Soupeř to jednou napálil do břevna, odtud to šlo na čáru a ven. Byly tam i nějaké závary, ale my šli do brejku a z něho měli penaltu, kterou proměnil Pecka. Pak jsme dostali červenou kartu i my, když šel Babka do souboje s gólmanem a dostal druhou žlutou. Pak došlo k situaci, kdy náš gólman fauloval za žlutou mimo vápno, domácí hráč vynadal rozhodčímu a Táborsko šlo do devíti. Bylo to zkrátka bláznivé,“ komentoval utkání prachatický trenér a doplnil: „Zlaté body. Máme jich patnáct a jsme zachráněni.“

Prachatický Tatran má tedy po šesti kolech patnáct bodů, stejně jako vedoucí Český Krumlov. V dalším kole jede Tatra opět ven, a to do Olešníka.