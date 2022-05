Ale i ty čtyři branky ve vyšších soutěžích, které jste hrál, je pěkné číslo.

Je pravda, že jsem hrál hlavně divizi a kraj, až poslední čtyři roky v Semicích A třídu a minulou sezonu okresní přebor. Tam ale na stoperu.

Pěti brankami začínáte dorážet vaše klubové slavné střelce, ještě je potrápíte?

Pokud budu hrát v útoku, tak možná ano. Nyní jsem hrál vlastně poprvé v útoku. Poslední rok a půl v Semicích a nyní po příchodu do Putimi jsem hrál stopera. V útoku jsem za poslední dva roky odehrál snad jen dva zápasy. Ale když nebyl Vlasta Holan, tak jsem šel do útoku. Někdy před dvěma týdny jsme hráli ve Skalách. Tam jsem se jel jen podívat, protože jsem si dva týdny před tím natáhl sval. Kluci mě tam přemluvili, abych šel na druhou půli do útoku, Milan Nousek mi půjčil kopačky, my to z 2:0 otočili na 2:3, a tak jsem nyní říkal, že znovu půjdu do útoku a ještě nějaký gól dám.

Přestup do Putimi byl za kamarády, se kterými jste hrával vyšší soutěže?Přemluvili mě hlavně Michal Polodna s Vlastou Holanem. Také Jirka Bican, se kterým jsem dvacet let sloužil u policie. S těmito kluky člověk sem tam zajde na pivko a slovo dá slovo. Věkově jsme na to přibližně stejně, je to super parta. Navíc člověk nemá čas na trénování a tady je to ideální, že se vlastně jenom hraje. Potřebuji hlavně čas na trénování dětí.

To je ideální stav. Zkušení fotbalisté mají učit hrát fotbal ty nejmenší.

Od června budu dělat šéftrenéra přípravek v Písku, tak je na to třeba čas. Přeci jenom v Semicích se musí v A třídě trénovat dvakrát až třikrát týdně a k tomu zápas. Zde v Putimi si člověk jde již hlavně zahrát.

Ale vraťme se zpátky k utkání se Záhořím. Jak jste rozdělil těch pět branek? Všechno nohama, nebo i hlavou?Tentokrát bylo všechno nohama. Ale když si projdu celou kariéru, tak mám možná více branek hlavou než nohama.

Putim je tedy pro Vás partou, se kterou si chcete užít „fotbalový důchod“?

Tak by se to i dalo říci.

