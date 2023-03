Honzo, nebyli jste jako tým v jednoduché situaci a na Rudolfově je to vždy složité a tvrdé. Co vězí za tím, že ve vás „bouchly saze“?

Věděli jsme, že se nacházíme na příčkách, kde určitě být nechceme, a proto jsme potřebovali začít bodovat hned od prvního jarního zápasu. Řekli jsme si, co by na soupeře mělo platit, to jsme také na hřišti plnili a byli produktivní.

Trefil jste hattrick, jak jste ty tři góly viděl ze svého pohledu střelce?

Dva góly jsem dal z přímých kopů pár metrů za velkým vápnem a jednu branku vstřelil z brejkové situace, kdy mi přihrával Sebastián Hosnedl do strany a já přehodil rudolfovského brankáře.

Fotbalisté Oseka si na Rudolfově otevřeli pořádnou střelnici

Co Vás hattrick stál, již úřadoval pokladník?

Ještě nevím, za kolik to bude, ale je mi jasné, že se to velmi brzy dozvím. Doufám, že na mě náš pokladník Martin Šrámek bude hodný a dá mi nějakou slevu.

Výborný start do jara musel pořádně zvednout náladu v týmu. Co ukázal do dalších zápasů?

Máte pravdu. Nálada byla hned o něco lepší, když jsme se posunuli v tabulce výše. Ale pořád nejsme ještě tam, kde bychom chtěli být. Zápas s Rudolfovem ukázal to, že pokud budeme podávat minimálně stejné výkony, tak můžeme stoupat tabulkou vzhůru.

Evidentně pomohl příchod nového trenéra, co se vše přes zimu pod jeho vedením změnilo?

Změnilo se v podstatě vše. Trenér Luboš Vašica má za sebou angažmá ve vyšších soutěžích a je to znát. Tréninky jsou ve vysoké intenzitě, zaměřené na to, co chceme předvádět v zápase. A řekl bych, že nás to všechny i více baví.

Zdroj: Deník