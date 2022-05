Když se Karle ohlédnete v kariéře zpět, povedlo se Vám již někdy dát čtyři branky? Přemýšlel jsem nad tím hned po zápase, ale nevzpomínám si na to. V Maří to bylo asi poprvé v mé kariéře. V mládeži nějaký hattrick, ale čtyři góly asi nikdy.

Na malém hřišti ve Svaté Maří tam může padnou vše, do čeho člověk kopne. Jak jste góly viděl ze svého pohledu?

První gól byl se štěstím, kdy to tam padlo s tečí obránce. Druhý byl po střele za vápnem, třetí po centru Pepíka Málka z malého vápna a čtvrtý po narážečce s Milanem Čertíkem a já to tak již jen doklepával.

Josef Šandera má na kontě polovinu branek svého týmu z Nebahov

Ze středu zálohy byste spíš měl míče rozdělovat. Jak tedy dojde k tomu, že střední záložník dá čtyři góly?U mě ty čtyři góly jsou víceméně náhoda. Ale nám jako celému týmu zápas sedl. Pomohlo k tomu i malé hřiště, takže i středopolaři se dostanou ke střele na bránu.

Nebahovy mají silný tým. Vpředu Šandera s Málkem, v záloze ještě Kubát a Juroš. Již jen tato jména zaručují dobrou spolupráci na hřišti.

Je to letos paráda. Pepa Šandera je super střelec, kterému to letos lepí. I na ostatních je vidět, že hráli na vyšší úrovni a hrát s nimi je super. Tím jde nahoru i kvalita ostatních.

Nechtělo se mi běžet takovou dálku, říká s úsměvem kanonýr Gustav Bujok

Ptát se na to, zda jdete za postupem, je asi zbytečné. Máte již solidní náskok.Říkáme si, abychom si to nezkazili sami. Čeká nás nástavba a čekají nás ještě zápasy se Zdíkovem a Borovkou. Ale je to v našich rukách. Nechceme si to na poslední chvíli pokazit. Nesmí se podcenit nic a výstrahou pro nás musí být porážka Zdíkova v Horní Vltavici.

Zdroj: Deník