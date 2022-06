Trefil jste se do sítě Blatné třikrát. Kolikátý to byl Váš hattrick mezi muži? Mezi chlapama první. Po dvou brankách jsem již nastřílel, ale tři, to bylo poprvé. Měl jsem z toho radost. V mládeži to bylo i více, ale tam se dávaly góly snadněji.

Hrál jste ze zálohy, to znamená, že jste si branky vypracoval sám?

Před prvním gólem jsem dostal balon na vápno, trochu jsem si to posunul a vystřelil levačkou gólmanovi na zadní tyč. Druhý byl z protiútoku. Štěpán Říha to poslal na zadní tyč a já to uklízel prakticky do prázdné brány. Třetí byl asi nejhezčí. Házeli jsme aut, Vašek Hegenbart mi to prodloužil a já běžel v souboji s bekem na bránu, zasekl jsem si to, udělal mu kličku a prostřelil gólmana.

Kolik Vás bude stát hattrick do pokladny?

Ani nevím, kdo je v Čimelicích nyní pokladník, ale něco asi budu muset zaplatit, aby bylo něco na dokopnou.

Čimelicím se v sezoně moc nedaří, je ta výhra s Vašimi třemi góly takovým trochu zadostiučiněním?

V poslední době se trochu výkony zlepšily. Výhra nad Blatnou se ale nemůže přeceňovat, přeci jenom je to poslední tým tabulky. Kousli jsme se, abychom je porazili. snažíme se bojovat každý zápas, ale v této sezoně to zkrátka není ono.

Jste odchovancem Milevska, by jste v Písku, přemýšlíte o vyšší soutěži?

V Písku jsem byl i přes třetí ligu, ale kvůli práci jsem nyní byl v Čimelicích. Uvidím, jak to bude dál. Abych pravdu řekl, zdravotně mi více nyní vyhovuje kraj, není tolik námahy a tréninků. Uvidíme, zda do budoucna bude nějaká divize či ještě třetí liga.

Zdroj: Deník