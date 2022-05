Proti Čičenicím jste nastupoval jako hrotový útočník, nebo jste střílel ze zálohy?

Hráli jsme na tři střední záložníky a já hrál spíše podhroťáka. Vysunutý těsně za útočníky.

KANONÝR DENÍKU: Rádi bychom dostali štěkeňský fotbal výš, říká Václav Kynkor

Takže Vám to tam posílal Honza Hoch, který posílil béčko z prvního týmu?Hodně mi to dával Honza, ale podíleli se na vysoké výhře úplně všichni z týmu. Sedlo to mě i celému týmu. Osobně jsem asi lepší zápas v chlapech ještě neodehrál.

Váš třetí gól byl z penalty. Tu jste šel z povinnosti, aby pokladník vybral za hattrick?

To ne. Penaltu jsem si musel trochu vybojovat. Hattrick jsem samozřejmě chtěl, ale exekutorem penalt je u nás určen jiný hráč. Ale pustil mi ji.

KANONÝR DENÍKU: Pokladník rozhodl, že musím na penaltu já, říká střelec

Co Vás ty čtyři góly budou stát do kasy?

Určitě to budou nějaká piva, asi i nějaké panáky k tomu. Aby bylo na konci sezony něco na dokopnu.

Vedete tabulku, ale máte odehráno více zápasů než Chelčice, které asi půjdou nahoru.

Chelčice především do I.B třídy chtějí, my bychom asi ani postupovat nechtěli. Před rokem jsme tam byli. Okres nám více vyhovuje. dobře si zahrajeme, nechodíme na fotbal znudění a naštvaní, že bychom prohrávali. Zkrátka nás to v okrese baví. Je to lepší i pro partu v týmu.

Zdroj: Deník