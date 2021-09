Trhové Sviny B – Boršov (15 Slavče), Prachatice C – Dražejov (10:30 v Záblatí), Vacov – Stachy (16:30), Chyšky – Planá nad Lužnicí (15), Mladá Vožice – Božetice (16:30), Soběslav B – Kestřany (16:30), Třeboň B – Studená (15 Břilice), Olešnice – Buk (15), Neplachov – České Velenice (16).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.