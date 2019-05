Junior Strakonice – Bavorovice 0:0. V prvním poločase jsme hned od úvodního hvizdu byli lepším mužstvem a do 10. minuty jsme si vykombinovali dvě pěkné akce a obě zakončoval V. Šrámek, ale brankář jeho střely vykryl. V 15. minutě se ke slovu dostali hosté a Lízal jejich nebezpečnou střelu vyrazil na roh. Ve 27. minutě jsme měli dvě brankové příležitosti, Toušovu střelu vyrazil s námahou gólman na rohový kop a vzápětí Máška a ani Čapek gólmana Bavorovic z dobrých pozic nepřekonali. Ve 35. minutě aktivitou hýřící Touš připravil gólovku pro Mášku, ale ten ani nadvakrát výborného gólmana nedokázal překonat. Ve 42. minutě Toušovu umístěnou střelu opět výborným zákrokem brankář vyrazil na roh.

Druhý poločas byl do 62. minuty vyrovnaný a ani gólové šance se nerodily. O minutu později zahrávali přímý kop hosté a Lízal si s umístěnou střelou k tyči poradil. V 70. minutě po centru Němečka T. Kostka hlavou mezi tyče nezamířil. V 72. minutě měli obrovskou příležitost hosté, ale v konečné fázi Hanouska zklamalo zpracování a tak si Lízal balon pohodlně sebral. Do konce zápasu jsme měli velký tlak a velké možnosti skóre změnit, ale to se T. Kostkovi, Čapkovi, Boukalíkovi ani Juhaňákovi nepovedlo, protože v bráně hostí byl pro nás nepřekonatelný Sýkora a utkání tak skončilo bez branek.

Sestava Junioru: Lízal – Čapek, M. Šrámek, M. Kostka, Němeček – Touš (68. Juhaňák), Bálek, T. Kostka, Petráň (64 min. Boukalík) – Máška, V. Šrámek.

Aktuální tabulka:

1. Lažiště⋌ 20 15 2 3 68:32 47

2. Nová Ves⋌ 20 11 5 4 44:30 38

3. Lhenice⋌ 20 11 3 6 52:37 36

4. Strakonice⋌ 20 9 7 4 37:26 34

5. T. Sviny⋌ 20 10 3 7 55:40 33

6. Semice⋌ 20 8 4 8 43:42 28

7. Planá⋌ 20 6 8 6 38:32 26

8. Slavia ČB⋌ 20 7 5 8 31:31 26

9. Prachatice⋌ 20 7 4 9 37:40 25

10. Vodňany⋌ 20 7 4 9 42:52 25

11. Vimperk⋌ 20 7 3 10 29:44 24

12. Loko ČB⋌ 20 4 6 10 22:39 18

13. Bavorovice⋌ 20 4 6 10 27:50 18

14. Větřní⋌ 20 2 4 14 33:63 10

Jiří Cibulka