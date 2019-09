Rudolfov – Junior Strakonice 0:0.

„Tentokrát trenér Cimrhanzl zařadil do sestavy od začátku dva zkušené borce Tomáše Kostku a Zušťáka a bylo to hned znát na výkonu našeho mladého mužstva. Domácí jsme zaskočili aktivní hrou a dostali se do dvou šancí. Ve 20. minutě Říha trefil tyč, ve 35. minutě po pěkné kombinaci Kostka uvolnil Němečka a opět střela skončila na tyči. Domácí v prvním poločase ohrozili branku Kovačičinem z trestného kopu za hranicí šestnáctky, ale balon skončil v náručí pozorného Lízala. Do druhého poločasu jsme vstoupili se stejným sebevědomím a první velkou šanci jsme si vytvořili individuální akcí Němečka, který přešel přes dva hráče, přihrál nabíhajícímu Petráňovi, ale jeho střela skončila vedle svatyně Teringla. Po této šanci přišla čtvrthodinka, ve které mohli domácí rozhodnout. Z velké šance dal Vejvar mimo. Největší šanci měl v 79. minutě střídající Šindelář, když před odkrytou brankou z malého vápna poslal balon hlavou vedle. Poslední slovo jsme měli my v 83. minutě, když pěknou Máškovu střelu k tyči vytáhl Teringl na rohový kop a tak se zrodil náš první bodík v této soutěži,“ komentoval utkání vedoucí strakonického Junioru Jiří Cibulka.

Sestava Junioru: Lízal – Peroutka, Zelenka, Říha, Němeček – Bálek, Šrámek M., T. Kostka, Petráň – Zušťák (40. Juhaňák, 88. Čapek), Máška (90. Boukalík).