První tým Junioru byl na jaře připraven v klidu zvládnout boj o záchranu v krajském přeboru. Nakonec se vůbec nehrálo. Fotbalisté se během dubna začali v rámci rozvolňování protiepidemických restrikcí vracet na trávník a v současné době již plnohodnotně trénují. „Navázali jsme na předchozí tréninky ve skupinách třemi jednotkami v týdnu. Středeční jsou formou modelového utkání s dorostem Junioru,“ uvedl k současnému tréninkovému procesu trenér Luděk Cimrhanzl.

Až do poloviny června se měla dohrávat mistrovská soutěž. Hráči však o zápasy nepřijdou. „Máme již odehrané přátelské utkání ve Čkyni. Na dobře upraveném hřišti se hrálo atraktivní utkání s šancemi na obou stranách. Vyhráli jsme 4:2, když jsme do zápasu zařadili i čtyři odchovance našeho dorostu. Celkově jsem byl s průběhem zápasu a výkony našich svěřenců spokojený. Další utkání máme nyní domluvené s Katovicemi a další soupeři jsou v jednání,“ doplnil Luděk Cimrhanzl.

Trénovat chtějí Strakoničtí v této fázi po poloviny června. „Pak si dáme tři týdny pauzu a od 7. července začneme ostrou přípravu na novou sezonu. Opět to budou tři jednotky v týdnu a přípravná utkání o víkendech. Soupeře máme již dohodnuté v pořadí Katovice, Petřín, Klatovy a Vodňany,“ hovořil trenér o přípravě na další mistrovskou sezonu.

V některých oddílech žehrají na to, že jim přes covidovou přestávku skončili někteří hráči. Jak to vypadá ve Strakonicích? „Zatím to nevypadá na velké oslabení, máme mladý kádr a hráči mají do fotbalu obrovskou chuť,“ říká spokojeně trenér.

Junior má oproti mnoha klubům výhodu výborné práce s mládeží. Po každé sezoně dostávají příležitost dorostenci, kteří přecházejí do vyšší kategorie. „Z dorostu máme k dispozici osm nových hráčů, které bychom rádi začlenili do kádru mužů. Poohlížíme se také po okolí, protože v současnosti postrádáme v týmu větší zkušenost. Konkrétní jména zatím nemám, vše je v jednání.,“ hovořil o možném posílení kádru Luděk Cimrhanzl a doplnil: „Snažíme se zapracovat všechny hráče z dorostu, u kterých bude dobrá výkonnost. Důležité bude, jak k tomu mladíci přistoupí. Jeví se mi tam několik hráčů, kteří by mohli snést měřítko.“

Před sezonou strakonický Junior avizoval, že bude usilovat o postup svého béčka do I.B třídy. Zrušení soutěží však znamená, že by i nadále mělo působit v okresním přeboru. „Stále věřím v možnost technického postupu. Vyšší soutěž pro rezervní tým byl cíl pro tuto sezonu. Doufejme, že se posun do I.B uskuteční. Věřím, že by to zamezilo případnému odlivu našich hráčů do okolních klubů,“ nevzdává se naděje na posun béčka do vyšší soutěže Luděk Cimrhanzl.