Junior Strakonice - Čimelice 2:3 (2:0). První poločas byl oboustranně svižný fotbal, když první zahrozili hosté v 15. minutě tvrdou střelou z vápna k tyči, ale Lízal ji výborně vykryl. Ve 30. minutě předvedli domácí pěknou akci po pravé straně a následný centr dal Zušťák do gólmana a odražený míč Máška do branky nedostal. Ve 32 minutě trestný kop hostujících zahrával z 25 metrů Listopad a jeho přesně mířenou střelu do šibenice Lízal vytáhl na rohový kop. Ve 37. minutě po přesném centru Kratochvíla se prosadil Zušťák a dává vedoucí gól domácích. Ve 42. minutě poslal centr V.Šrámek na Zušťáka a ten pohodlně dává hlavou na 2:0.



Druhý poločas jsme úvod zaspali a hosté nás během minuty trestali. V 55. minutě po rohu dává Hovorka na 2: a o minutu později vyrovnal Mezera na 2:2. Hosté v tuto chvíli byli na koni a dostávali se do dalších šancí, ale nevyužili je. To se jim nakonec povedlo v 75. minutě po brejku Varhanem - 2:3. Domácí nakonec v závěru mohli vyrovnat, ale muška byla vychýlená.



Jiří Cibulka