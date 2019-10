Táborsko B – Junior Strakonice 2:0 (0:0). 59. V. Štefl, 71. F. Radosta.

Tentokráte bylo utkání z naší strany oproti minulému domácímu zápasu o pouti mnohem lepší. Vycházeli jsme ze zajištěné obrany a podnikali rychlé protiútoky. Domácí byli sice v prvním poločase více na balonu, ale do žádné velké šance jsme je nepustili. Ohrozili nás jen ze dvou standardních kopů. První byl ve 20. minutě, když Schramhauser mířil do šibenice, ale Lízal vytáhl skvělý zákrok a střelu vytáhl na roh. Druhou standardku měli až ke konci poločasu a tu ten samý hráč poslal vedle. My jsme zahrozili ve 22. minutě pěknou střelou Zelenky, ta lízala tyč domácí branky. Ve 30. minutě byl Bálek blízko gólu, ale domácí obrana byla nekompromisní. Do druhého poločasu jsme šli se stejnou taktikou a vycházelo to, ale přišel rohový kop v 60. minutě, po nedobře odhlavičkovaném míči na vápno se dostal míč k domácímu Šteflovi a ten z první trefil přesně k tyči na 1:0. Bohužel, když se trenér připravoval přeskupit řady a podpořit více ofenzivu, tak přišla v 71. minutě druhá trefa domácích, když rychlonohý Radosta prostřelil z úhlu Lízala na 2:0. Hru jsme poté otevřeli a jak domácí, tak my jsme se dostávali do slibných gólových situací, ale ani jeden už gól nevsítil a utkání skončilo výhrou domácích 2:0.

Autor: Jiří Cibulka