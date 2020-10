Český Krumlov – Junior Strakonice 3:0 (0:0). 58. M. Svoboda, 71. D. Tůma, 88. (PK) J. Kabele.

První poločas se hrál vyrovnaný duel, domácí byli lepší na míči, my jsme hráli soustředěně a brankových příležitostí bylo poskrovnu. Do první se dostali domácí Kunou, ale hlavu směřující do branky Lízal chytil. My jsme kontrovali o deset minut později, po centru Němečka se k hlavičce dostal Zoubek a mířil mimo. Ve 38. minutě Čapek hodil dlouhý aut, míč propadl, Zoubek pohotově vystřelil, ale brankář stačil vyrazit na rohový kop. Druhý poločas nás domácí přitlačili a zápas rozhodli třemi góly. V 58. minutě po velmi špatném řešení situace u postranní čáry jsme faulovali a z trestného kopu Svoboda dává hlavou první gól domácích. V 71. minutě střídající Tůma přešel ve vápně přes dva obránce a dává na 2:0. V 85. minutě jsme kopali přímý kop Sládkem, který trefil tyč domácí branky. Dílo domácích dokonal v 88. minutě Kabele z penalty, když brejk Růžičky byl zastaven faulem v pokutovém území.

Sestava Junioru: Lízal – Němeček, Říha, Šimek, Čapek – Krýsl (77. Kočí), Zelenka, Funda (77. Máška ), Zoubek (71. Sládek), Buranský (36. Peroutka) – Hovorka (63. Nosek).

Jiří Cibulka