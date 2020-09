Rudolfov – Junior Strakonice 0:0.

"Prvních pětadvacet minut to byla hra z obou stran jen od vápna k vápnu. První velká šance přišla pro domácí, když centr do vápna Šindelář hlavou zamířil mířil přesně, ale Lízal vytáhl parádní zákrok. Ve 38. minutě to byli opět domácí a opět Lízal byl výborný. Po chvíli jsme se dostali k zakončení my, Buranský z vápna zamířil pěknou střelou k tyči a domácí gólman ji vyrazil na rohový kop. V poslední minutě poločasu po průnikovce se dostal do šance Prokeš a opět Lízal jeho zakončení nepustil za svá záda. Druhý poločas byl bojem mezi vápny. Žádný útok nebyl dotažen do koncovky, a tak utkání skončilo bezbrankovou remízou se kterou byli hosté více spokojeni. Nejlepším hráčem hostí byl brankář Lízal,“ komentoval utkání vedoucí strakonického celku Jiří Cibulka.

Sestava Junioru: Lízal – Buranský (85. Petráň), Šimek, Říha, Němeček – Funda – Čapek (57. Peroutka), Sládek (63. Zelenka) Nosek, - Máška (77. Kočí) Hovorka.