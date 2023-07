/FOTOGALERIE, VIDEO/ Po čtrnácti dnech letní přípravy sehráli fotbalisté Junioru Strakonice první přípravné utkání. Přehráli v něm FK Nepomuk, účastníka KP Plzeňského kraje.

Strakonice - Nepomuk. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Junior Strakonice – FK Nepomuk 5:0 (1:0)

Branky: Bílý a Kubeš 2, Máška.

Sestava Strakonic: Kozlík – Váchal, Kafka, Benedikt, Prajzler – Máška, Mrkvička, Zahrádka, Stöger – Horník – Bílý. Střídali: Lízal – J. Baloušek, Zvonek, Třeštík, Kubeš, Boukalík

V prvním poločase působili domácí ještě trochu ospale, v tom druhém již soupeře jasně přehrávali. „Začátek zápasu byl poplatný únavě. Měli jsme blok, kdy se hodně běhalo. Byla tak vidět únava, než to kluci pořádně rozběhali. I večer před zápasem byl náročnější trénink. Ale v utkání jsem kluky hlavně sledoval. Plno hráčů nám chybělo, takže dostali šanci dorostenci i ti, kteří jsou na hraně áčka a béčka. Trénuje nás pětadvacet. Spíše sleduji, jak se kdo pohybuje na určitých postech. Viděl jsem tam plno dobrých věcí, samozřejmě byly i chyby dozadu. Nepomuk měl šance, které neproměnil, my měli také další šance. Ale výhra 5:0 se cení a jsem rád, že jsme se uvedli vítězstvím. Myslím si, že se bylo a co dívat, byly tam pěkné akce,“ hodnotil utkání strakonický trenér Přemysl Šroub.

Fanoušci mají rádi hodně gólů. Směrem dopředu se ukázal v dobrém světle Tom Bílý. Dal dvě branky, pak hrál pod hrotem útoku, tam byl také často u míče. „Útočník je to kvalitní, ale vidím tam ještě chyby. Zbytečně to někdy tahá, musí se ještě naučit si to častěji narazit a bude z rychlých brejků dávat řadu gólů. Musí pochopit, co chceme, aby hrál, a pak bude jedním z rozhodujících článků našeho týmu,“ uvedl trenér.

Junior má za sebou čtrnáct dní přípravy. Je trenér spokojen se stavem kádru, který se oproti konci sezony obměnil? „Řada zkušených hráčů odešla a na jejich náhradě pracujeme. Měli by se v týdnu objevit hráči, kteří mají zkušenosti z divize i třetí ligy, ale jména si nechám pro sebe. Doufám, že se povede je do Junioru dostat a mladí kluci se od nich budou učit. Zkušenost nám v týmu zatím chybí. Je tady Zahrádka, Jirka Benedikt, kteří mají odkopáno více, ale jinak jsou tu hodně mladí kluci do dvaceti let. Pro krajský přebor musíme zapracovat do týmu ještě další zkušené. Ale v utkání s Nepomukem jsem viděl, že i na těch mladých se to dá stavět a jsem s nimi spokojen. Vaškovi Mrkvičkovi je šestnáct, stejně jako Stöger (17) odehráli výborný poločas. Ve druhé půli hrál výborně další dorostenec Zvonek. Jsem spokojen. Když to doplníme o pár zkušených hráčů, tak to bude výborné,“ uvedl trenér Šroub a doplnil: „Zraněný je Karel Krejčí, připojí se v srpnu. Ale od toho vím, co mohu čekat. Když nastoupí, tak ta kvalita směrem kupředu tam bude. Dokáže to přidržet a kolem něho by měli být ti běhavci. Chceme se prezentovat dobrou defenzivou a rychlými akcemi dopředu.“