Branky: 65. Jakub Rauscher, 90. Luňáček - 37. Bílý, 39. Máška, 52. Butnaru. ŽK: 5:2 (Luňáček, J. Pravda, Škopek, Jar Rauscher a Jakub Rauscher - Kozlík a Butnaru). Rozhodčí: Vican st. - Boček, Vican ml. Diváci: 100.

Domácí Tatran dvakrát za sebou vyhrál a pomalu se dostává zpátky do hry o záchranu soutěže. Junior si minule smlsnul doma na Protivínu 6:1 a chtěl z Prachatic alespoň bod.

Počasí moc radosti hráčům ani divákům nepřineslo a terén tak chvílemi ovlivňoval dění na hřišti. Po počátečním vyrovnaném zápase se hostům podařilo dát dva slepené góly. Když přidali po pár minutách druhé půle i třetí, nikdo asi již domácím moc šancí nedával. Ti však dokázali zápas ještě zdramatizovat a v pětiminutovém nastavení ještě strakonickému gólmanovi Kozlíkovi zatápěli.

"Bohužel jsme se museli obejít bez tří hráčů základní sestavy. Muselo se to poskládat jinak a na hře to bylo znát. Ale dvacet minut to byl vyrovnaný souboj. Pak jsme inkasovali první branku, rychle druhou a již jsme neměli na to zápas otočit. Strakonice si výhru zasloužily. Soupeř byl důraznější, měl více šancí. Hosté vedli a měli to tak jednodušší. Na druhé straně ale nepředvedli žádný excelentní výkon, ale my se nedokázali prosadit," hodnotil duel vedoucí prachatického Tatranu Jiří Pěsta a doplnil: "Sice jsme pak opticky zvedli hlavy, ale všechno to bylo takové náhodné. Měli jsme sice plno rohů a tresňáků, ale většinou to končilo na prvním bránícím hráči. Tentokrát jsme si nezasloužili vyhrát."

Strakoničtí již vedli o tři branky, ale nakonec to byly pro trenéra pořádné nervy. "Pro nás to byl strašně důležitý zápas. Potřebovali jsme v Prachaticích neprohrát. Do utkání jsme šli s tím, že i bod by byl dobrý. Prachatičtí museli vyhrát, nám by bod stačil. Dali jsme tři branky a vypadalo to na jednoduchou záežitost. Zbytečnou individuální chybou jsme však dostali soupeře do hry, ale nekonec jsme to ubránili. Pro nás jsou to velice cenné body. Mužstvo má velkou sílu a musím klukům poděkovat," komentoval výhru strakonický trenér Tomáš Čakrt.

Třetí branku hostů dal Ion Butnaru, který dlouhou dobu pauzíroval. "Byl dlouho zraněný. Je po operaci křížového vazu. Má trochu problémy s kondicí, ale je to logické. Když nemohl rok mic dělat, tak není na takovu zátěž zvyklý. Dnes jsme ho zařadili od začátku a potvrdil, že je nadstandardní hráč," pochválil střelce třetího gólu trenér.