V předposledním podzimním kole fotbalového krajského přeboru zajížděli hráči Junioru Strakonice do Jankova a odvezli si bod za bezbrankovou remízu.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Jankov – Junior Strakonice 0:0. Úvod utkání byl z obou stran opatrný bez ohrožení branky. V 10. minutě Bálek dlouhým nákopem pořádně vystrašil domácího gólmana Hučíka, který musel balon vyškrábnout zpod břevna. Ve 23. minutě jsme založili pěknou akci po ose Máška – Bálek – Petráň, který nacentroval do vápna, kde si naběhl Zelenka a jeho střelu Hučík nadvakrát zkrotil. Ve 30. minutě se do první vážnější akce dostali domácí, když umístěnou hlavičku Smékala bravurně vytáhl Lízal na rohový kop. O minutu později se M. Šrámek s Bálkem prokombinovali až před domácího brankáře, který ale včas vyběhl a střelu Bálka za svá záda nepustil. Ve 41. minutě Bálek vysunul do brejku Mášku, který prudce vystřelil a opět domácí Hučík jeho střelu stačil vyrazit. První poločas byl v poli vyrovnaný s více brankovými příležitostmi hostí.