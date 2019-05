Nová Ves u ČB – Junior Strakonice 2:2 (2:1). 3. Procházka, 25. Janeček – 2. Čapek, 75. V.Šrámek.

Na ne příliš kvalitním hřišti druhého týmu v tabulce jsme začali výborně, když hned ve 2. min. prodloužený Balouškův aut uklidil z malého vápna do sítě Čapek. Vzápětí z protiútoku, když se naše defenziva ještě radovala z vedení, se dostal sám před Lízala domácí kanonýr Procházka a ten neměl problém s vyrovnáním. Poté se hra zklidnila, po nepřesnostech na obou stranách se narodila v 15. min. šance pro hostujícího Bálka, kterému nejprve zabránil v koncovce skluzem domácí obránce a vzápětí hraniční zákrok obrany, ale píšťalka sudího se neozvala. Na druhé straně si domácí vynutili několik rohových kopů a z jednoho z nich po centru na bližší tyč otočil skóre Janeček. Poté jsme zvýšili útočnou aktivitu, výsledkem bylo pouze břevno M. Kostky po signálu z přímého kopu.

Ve druhé půli domácí znatelně polevili a my jsme se čím dál více tlačili za vyrovnáním. V 61. min. Boukalík dalekonosnou střelou orazítkoval břevno domácí svatyně. To už posílil naši ofenzivu Máška, který se v 75. min. po pasu Balouška prosadil přes domácího obránce a předložil gólovou příhru V. Šrámkovi – 2:2. Domácí ještě zahrozili z několika standardek, my na oplátku z brejků, ale na zasloužené remíze se již nic nezměnilo.

Sestava Junioru: Lízal – J. Baloušek, M. Šrámek, M. Kostka, Boukalík – Němeček, Frček (59. Máška), Ouška (85. Kratochvíl), Bálek, Čapek – V. Šrámek.

Přestože Junior přivezl bod, klesl na páté místo tabulky se stejným počtem bodů jako čtvrté Trhové Sviny. V dalším kole hostí dvanácté Bavorovice.

Rostislav Hrubý