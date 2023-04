/FOTOGALERIE, VIDEO/ V dalším kole fotbalového krajského přeboru zavítal na strakonickou Křemelku tým Dražic. Po velkém boji a brankovém obratu brali body Strakoničtí.

Před utkáním Strakonice - Dražice. | Video: Jan Škrle

Junior Strakonice - TJ Dražice 3:2 (1:1)

Branky: 3. Zahrádka, 79. Bílý, 86. Krejčí - 10. a 63. Běhoun. ŽK: 3:6 (Butnaru, Máška, Benedikt - Veselý 2, Počinek, Novotný, Štecher, Svojše). ČK: 0:1 (78. Veselý). Rozhodčí: Leiš - Cigáň, Nedvěd. Diváci: 108.

Sestava Strakonic: Kozlík – Smola (94. Pomej), Rozhoň, Bublík, Rybák – Benedikt, Zahrádka – Máška (70. Štöger), Krejčí (90 Kafka), Butnaru (77. Boukalík) – Bílý (90. Míčka).

Úvod utkání začal pro domácí parádně. Již ve 3. minutě po rohovém kopu Krejčího se dostal k hlavičce Bublík, který ji nasměroval na malé vápno a tam byl připravený Zahrádka a poslal domácí do vedení 1:0. Radost netrvala dlouho, v 10. minutě po nedůrazu ve vápně byl volný Běhoun, který neměl problém skórovat - 1:1. Po této brance se domácí nemohli dostat do tempa, hru určovali hosté, ale branku Kozlíka neohrozili. Ve 30. minutě byl ve vápně faulován Krejčí a byla z toho penalta, kterou Krejčímu Počinek lapil. Ve 36. minutě se vydal s balonem dopředu Bublík, podstoupil tři vyhrané souboje a ještě poslal Mášku do brejku, ale ten také ztroskotal na brankáři a tak se šlo do kabin za nerozhodného stavu.

Druhý poločas jsme byli mnohem aktivnější a začalo to ve 48. minutě trestným kopem Rozhoně, kterému jeho střelu vytáhl brankář na rohový kop. V 64. minutě přišel pro domácí šok, když druhou střelou na bránu otočili hosté skóre opět Běhounem - 1:2. V 68. minutě dvě velké šance domácích během tří minut gólem neskončily – Butnaru nad a Smola do brankáře. V 79. minutě přišel zřejmě zlom v utkání, když Bílého fauloval Veselý, dostal druhou žlutou a zároveň červenou. Z rozehraného trestného kopu si převzal balon Bílý, pronikl do vápna a střelu pověsil pod břevno a vyrovnal na 2:2. Tlak domácích se zvyšoval, ale zapomněli v 83. minutě na zadní vrátka. Rychlý brejk hostí skončil na tyči a dorážku Kozlík chytil. Nedáš – dostaneš. Domácímu trenérovi vyšel parádní tah, když na hřiště poslal v 70 minutě mladého hráče Štögera. V 86. minutě Rybák poslal přes celé hřiště pas na Štögera a jeho přesná rozhodující přihrávka do vápna na Krejčího znamenala třetí gól a zasloužené, ale vydřené vítěztví 3:2.

Autor: Jiří Cibulka