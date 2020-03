Junior Strakonice - Čimelice 4:6 (2:2). Branky: Petráň 2x, Němeček, Bálek - Jizba ml. 3x, Jizba L., Klimeš, Hovorka. Sestava Junioru: Lízal – Kočí, M. Šrámek, Říha (Mls), Peroutka (Čapek) – P. Baloušek, Němeček, Bálek, M. Kostka, Petráň – Máška (V. Šrámek).

První i druhý poločas byl zcela vyrovnaný s velkým počtem střel na branku a také se hrál dosti otevřený fotbal. Již ve 4. minutě měl na kopačce gól Máška, ale brankáře nepřekonal. V 8. minutě nebezpečnou střelu hostí z vápna Lízal vykryl. Ve 25. minutě po špatném vyboxování Lízala dává Jizba ml. snadný gól - 0:1. Ve 28. minutě po pěkné akci Mášky s Petráněm posledně jmenovaný vyrovnává na 1:1. Ve 33. minutě udeřili opět hosté, když po přihrávce Hovorky uklidil míč za záda Lízala Klimeš - 1:2. Ve 35. minutě opět po pěkné akci Němečka s Bálkem byl na konci Petráň a srovnává na 2:2.

V 51. minutě pěknou rychlou akci po levé straně vyřešil Petráň gólovou přihrávkou do vápna, kde už pro Němečka nebyl problém skórovat - 3:2. V 53. minutě gólovku hostí zmařil Lízal. V 62. minutě hosté nastřelili břevno, následoval centr do vápna a Jizba ml. dává na 3:3. V 64. minutě samostatná akce Bálka byla přesně zakončena a opět jsme šli do vedení 4:3. V 70. minutě Hovorka opět srovnává skóre na 4:4. V závěru hosté strhli gólovou přestřelku na svou stranu a v 80. minutě nejprve po samostatné akci L. Jizba dává na 4:5 a v 85. minutě Jizba ml. dal konečnému výsledku podobu na 4:6.

Jiří Cibulka