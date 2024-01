Fotbalisty Junioru čeká klasická zimní příprava se soustředěním a pěti přáteláky

Fotbalisté Junioru Stakonice zakončili podzimní část krajského přeboru na devátém místě, když nasbírali 19 bodů za pět výher, čtyři remízy a šest porážek. Nyní je čeká nejméně oblíbená část sezony, zimní příprava.

Tu startují Strakoničtí v pátek 19. ledna večer na umělce v areálu Na Sídlišti. "V pátek večer je víceméně seznamovací trénink, abychom si něco řekli k přípravě. Bude se trénovat třikrát týdně, úterý, středa a pátek na umělce ve Strakonicích. V sobotu 27. ledna nás čeká první přípravný zápas s Katovicemi a ve čtvrtek další týden odjedeme na soustředění do Soběšic. Čtyřdenní soustředění završí kondiční blok přípravy. Pak již se budeme věnovat pilování věcí s balonem," nastínil v obrysech plán zimní přípravy strakonický trenér Přemysl Šroub.

Strakonické fotbalisty čeká pět přípravných zápasů. "S Katovicemi se hraje 27. ledna od 14 hodin na strakonické umělce, máme tam ještě Dobříš, Nepomuk, jeden tým z Rakouska, to se bude hrát v Písku, a generálka je se Sousedovicemi. Uvidíme, zda budou Sousedovice již na přírodní trávě. Strakonice jsou zvyklé hrát první mistrák na umělce. Přizpůsobíme se podle situace a počasí," uvedl k přípravným zápasům trenér Šroub.

Ve fotbalovém éteru se sice mluví o možných posilách, ale žádné by do jarní části sezony být neměly. "Nepředpokládám, že bychom do jara tým nějak zvlášť posilovali. Jsme ve středu tabulky, dopředu daleko, dozadu sice ne až tak daleko, ale na jaře by nám k záchraně mělo stačit nějakých čtrnáct či patnáct bodů, takže nějak masivně posilovat není třeba. Navíc v zimním období je to s přestupy hráčů hodně složité," uvedl strakonický trenér.