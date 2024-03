/FOTOGALERIE, ROZHOVOR/ Do jarní části krajského přeboru vyběhnou fotbalisté Junioru Strakonice s novou posilou. Do žlutočerveného dresu se vrací zkušený Tomáš Janoch, který v posledních sezonách působil v Katovicích.

Tomáš Janoch otevřel skóre z trestného kopu. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Tomáši, vítám Tě v Junioru. Dá se říci, že se vracíš domů, cítíš to tak?

Přesně tak. Na Křemelku se vracím po více než dvaceti letech. Bude to určitě vzpomínka na začátky s fotbalem.

Jak se zrodil Tvůj přestup?

Strakonice o mě měly zájem již delší dobu, první kontakty proběhly asi před třemi lety. V Katovicích to bylo super, a tak jsem necítil potřebu dělat změnu. Byli jsme s Vencou Mrkvičkou domluveni na letošní léto, ale okolnosti rozhodly, že se to upeklo již v zimě. Jsem moc rád.

Jak Tě přijala kabina?

Musím říct, že mě přijala super. S některými kluky se znám z dřívějších působišť a s dalšími, především mladými, jsem se poznal během prvních dní. Funguje to dobře.

OBRAZEM: Strakoničtí slávisté si vychutnali vysoké víězství nad Teplicemi

Máš nějaké osobní cíle pro jarní část?

Chtěl bych, abychom se co nejdříve posunuli do první části tabulky a dohráli jaro v klidu. Osobně bych se rád adaptoval v novém týmu, zůstal zdravý a co nejvíce pomohl.

Jak vidíš svoji roli v Junioru?

Vzhledem k tomu, že už tady patřím mezi starší hráče a máme v týmu mnoho mladých a nadějných kluků, tak bych jim rád něco předal a pomáhal jim především na hřišti.

Máme za sebou zimní přípravu, jaká byla z Tvého pohledu?

Myslím, že příprava proběhla podle představ. Absolvovali jsme tradiční soustředění v Soběšicích, nabrali kondici a stmelili partu. Přípravné zápasy splnily účel a co se týče výsledků, tak jsme nezvládli akorát zápas v Dobříši.

OBRAZEM: Divizní patnáctka Junioru rozstřílela při startu jara Hořovice

Čeká nás mistrovské utkání proti Milevsku. Na co se naši fanoušci mohou těšit?

Doufám, že se bude na co koukat a že na úvod získáme tři body. Milevsko je tradiční soupeř v krajském přeboru, určitě má řadu zkušených a kvalitních hráčů. My ovšem chceme na domácím hřišti odevzdat maximum a začít jaro se ziskem tří bodů.

Autor: Martin Linhart, FK Junior Strakonice