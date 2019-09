Junior Strakonice – Třeboň 2:1 (0:0). 10. J. Máška, 84. M. Šrámek – 64. M. Průcha.

První dvacetiminutovka patřila hostům, když dominovali na míči, ale branku ohrozili pouze jednou, a to hned v první minutě ošemetnou střelu Navrátila Lízal vyrazil na roh. Po této dvacetiminutovce se hra začala vyrovnávat a ve 30. minutě měl Skála v brance Třeboně veliké starosti se střelou Mášky a se štěstím ji vyrazil na tyč. Ve 35. minutě dobře mířený trestný kop Fraňka Lízal dokázal zlikvidovat. Ve 45. minutě měli obrovskou příležitost hosté, když Holzepl postupoval sám z půlky na Lízala a naštěstí zakončil vedle branky.

Celý druhý poločas jsme byli mnohem aktivnější než hosté. V 55. minutě předvedl krásnou individuální akci Němeček, když od půlící čáry prošel přes tři hráče, do vápna přihrál T. Kostkovi, který šel do skluzu s hostujícím brankářem, a odražený míč zasunul do prázdné branky Máška – 1:0. V 59. minutě hostující Průcha z dobré pozice dal vedle. V 60. minutě jedovka Bálka šla kousek od tyče. V 61. minutě po přihrávce T. Kostky vystřelil Máška a jeho dobře mířenou střelu Skála vyrazil na roh. V 65. minutě z nenápadné akce hostí dal hlavou Průcha vyrovnávací gól – 1:1. Domácí zbraně nesložili a dál se snažili dobývat branku a v 84. minutě se to povedlo, když Juhaňák vystřelil z vápna, jeho střela byla zblokována a odrazila se k M. Šrámkovi, který nadvakrát dotlačil míč do branky, a tak se zrodila první výhra Junioru.

V příštím kole čeká strakonické fotbalisty utkání na hřišti druhého a v této sezoně velmi kvalitního celku Protivína.

Sestava Junioru: Lízal – Peroutka, M. Kostka, Říha, Němeček – Petráň (71. Moudrý), Zelenka, M. Šrámek, Bálek (78 min. Juhaňák) – T. Kostka (90. Boukalík), Máška (88. Čapek).

Jiří Cibulka