Junior Strakonice - Týn 5:1 (1:1). Branky domácích: Šimek 2, Máška 2.

Sestava Junioru: Lízal – Peroutka, Šimek, Říha, Němeček – Čapek, Funda – Novotný (35. Máška), Zoubek, Nosek (84. Petráň) – Hovorka (81. Šourek).

V první třicetiminutovce domácí hráli nervózně, nedařily se přihrávky, což dokazuje první gól, který dali hosté a to ve 14. minutě, kdy domácí 2x za sebou získali balon a hned vzápětí ho 2x odevzdali soupeři a Dvořák to nekompromisně potrestal a poslal hosty do vedení 1:0. Ještě ve 31. minutě tutovku hostí zazdil Fischer. To bylo vše ze strany hostí a od této chvíle jsme iniciativu převzali my. Ve 37. minutě Máška měl na noze vyrovnání, ale gólman byl proti. Ve 38. minutě po autovém vhazování Čapka Nosek polostřelou gólmana nepřekvapil. Ve 40. minutě po trestném kopu Čapka Šimek hlavou srovnává skóre na 1:1. Ve 43. minutě se dostal do šance Máška, ale zakončil vedle.

Druhý poločas byl v režií domácích, vytvářeli si šance jednu za druhou a také s dobrou koncovkou, čemuž odpovídá i výsledek zápasu. Ve 49. minutě po dlouhém autovém vhazování Čapka hlavičkoval Hovorka a gólman jen s velkou námahou balon vyrazil. V 54. minutě přišla nejhezčí akce zápasu, o kterou se postarali Nosek se Šimkem (bohužel neskončila gólem), když posledně jmenovaný přihrál před branku Hovorkovi a ten přestřelil. Branka přišla v 62. minutě, když trestný kop zahrával Němeček a Máška nás hlavou poslal do vedení 2:1. V 76. minutě poslal centr do vápna Máška a o zakončení se postaral Šimek - 3:1. V 81. minutě předvedl Nosek individuální akci po křídle, poslal balon do vápna, kde přesně zakončil Máška - 4:1. V 89. minutě mladý Šourek vedl balon od půlky až do vápna, kde byl faulován a Šimek si dává z penalty hattrick na konečných 5:1.

Jiří Cibulka, vedoucí mužstva