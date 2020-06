SK Čkyně – Junior Strakonice 3:3 (2:2). Branky: Chalupa, Turek a Brabec – Kvasnička, Čapek a Kočí.

Sestava Junioru: Pícha (Uhříček) – Kočí (Peroutka), Hovorka, Říha (Šimek), Čapek (Máška) – Němeček (Nosek), Funda, M. Šrámek (Zelenka T.), Petráň – Sládek (70. Kočí) – Kvasnička.

Ani v jednom poločase nebylo znát, že hraje účastník I.B s účastníkem krajského přeboru. Do první gólové situace se dostali domácí v 17. minutě, když Chalupa šel sám na Píchu, ale dal vedle. Ve 21. minutě už to bylo 1:0, trefil se Chalupa po rohovém kopu. Ve 26. minutě Sládek zahrával přímý kop, jeho střela šla do zdi, k odraženému balonu se dostal Kočí a jeho centr uklidil za záda gólmana Kvasnička – 1:1. Ve 30. minutě domácí trefili břevno. Ve 37. minutě Turek po rohovém kopu poslal domácí do vedení. Ve 44. minutě po hrubé chybě obrany šel sám na Píchu Fiedler a trefil tyč. Ve 45. minutě Němeček přesným centrem našel nabíhajícího Čapka a ten hlavou skóre srovnal na 2:2.

Druhý poločas byl na gólové situace chudší. Až v 68. minutě stojí za zmínku pěkná střela z dálky z kopačky Šimka, ale gólman ji chytil. V 74. minutě Zelenka prodloužil balon před branku a Kočí dostal Strakonické do vedení 2:3. V 77. minutě domácí podnikli akci po křídle a centr zúročil hlavou Brabec, který tak domácím zajistil zaslouženou remízu 3:3.

Jiří Cibulka