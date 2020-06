Lažiště – Junior Strakonice 2:5 (1:1). Branky: M. Sedláček a Linhart – Nosek 4, Čapek.

Sestava Junioru: Lízal (Uhříček) – Kočí (Čapek), Říha (Šimek), M. Šrámek, Peroutka – Nosek, M.Kostka (Zelenka st.), Němeček, Petráň (Boukalík), Funda – Máška (Mls).

První poločas byli domácí nebezpečnější. Prezentovali se dlouhými přesnými nákopy za obranu, což nám činilo velké potíže. Hned v úvodu v 5. minutě se nám povedla pěkná kombinace mezi Fundou a Petráněm, která vyústila průnikovkou na Petráně, který našel ve vápně nabíhajícího Noska a ten míč uklidil do branky – 0:1. V 10. minutě domácí přesným dlouhým pasem za obranu našli M. Sedláčka a ten neměl problém zakončit přesně – 1:1. Ve 23. minutě se situace z 10. minuty opakovala a tentýž hráč tentokráte na Lízala nevyzrál. Ve 40. minutě Funda uvolnil Noska do vápna a ten trefil dobře postaveného gólmana.

Druhý poločas byl do 72. minuty vyrovnaný a od této minuty jsme domácí přehrávali. První ve druhém poločase udeřili domácí a v 60. minutě po souboji ve vápně dal Linhart na 2:1. V 68. minutě Nosek krásně našel ve vápně Němečka a jeho střelu mu gólman nohama vyrazil na rohový kop. V 72. minutě Boukalík poslal do brejku Noska a ten srovnal skóre na 2:2. V 75. minutě Němeček naznačil přihrávku do křídla, obrana se mu rozestoupila, vyrazil středem sám a opět byl gólman v jeho případě úspěšnější. V 77. minutě dal z brejku Nosek na 2:3. V 78. minutě Nosek ve vápně našel Čapka, který prostřelil gólmana a zvýšil na 2:4. V 82. minutě svůj střelecký den zakončil opět z brejku Nosek a určil tak konečný výsledek 2:5.

Jiří Cibulka