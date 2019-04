Slavia Č. Budějovice – Junior strakonice 1:1 (0:1). 78. T. Vršitý – 17. J. Ouška.

Úvod zápasu byl opatrný z obou stran. Od 18. minuty, kdy se nám povedla pěkná kombinace po pravé straně mezi Němečkem, jenž uvolnil do vápna V. Šrámka, který dal pod sebe zpět na Oušku a ten se v zakončení nemýlil, jsme do konce poločasu byli lepším týmem, ale domácí se přesto dostali v závěru poločasu ke dvěma brankovým příležitostem. Ve 26 minutě po rohovém kopu V. Šrámka se do zakončení dostal Máška a jeho střelu bravurně vyrazil domácí brankář. Ve 37. minutě po našem špatném odkopu Slípka trefuje tyč. Ve 43. minutě měl tutovku na noze Bohunek, ale přestřelil.

Druhý poločas měli mírnou převahu domácí, ale do brankové příležitosti jsme se jako první dostali my a to v 62. minutě, když po trestném kopu Boukalíka hlavičkoval mezi tyče M. Kostka, ale opět se vyznamenal domácí brankář. Domácí nás potrestali v 77. minutě, když se naše pravá strana otevřela, tam si naběhl domácí kapitán Vršitý a zkušeně poslal míč za Reiserova záda – 1:1. Do konce zápasu si už ani jeden tým nevytvořil žádnou brankovou příležitost a tak utkání skončilo spravedlivým smírem.

Sestava Junioru: Reiser – Boukalík, M. Šrámek , M. Kostka , Kočí – Němeček, Ouška (77. Frček), Zelenka, V. Šrámek, Petráň (70. Čapek) – Máška (88. Mára).

Jiří Cibulka