Strakonice – V dalším kole A skupiny fotbalové I.A třídy přivítal strakonický Junior zachraňující se Lokomotivu ČB a bral všechny body.

Junior Strakonice – Loko ČB 3:1 (3:0). V prvním poločase jsme hned od úvodního hvizdu byli lepším mužstvem a první velkou šanci si vypracovali ve 4. minutě, když V. Šrámek vyzval průnikovou přihrávkou Balouška do vápna a ten v zakončení trefil nohy brankáře. V 6. minutě přišla z naší strany další pěkná akce po pravé straně, když Němeček uvolnil Balouška, který přetaženým centrem našel nabíhajícího Petráně a ten už se trefil do černého – 1:0. V 16. minutě se hosté dostali k vápnu a tvrdá střela Miloty Lízala nezaskočila. Ve 26. minutě Zelenka připravil tutovku pro Čapka a ten až napodruhé dotlačil balon za Rodenova záda – 2:0. Ve 45. minutě se k trestnému kopu ze 30 metrů postavil Baloušek a jeho střela prošla zdí, kde si balon přebral V. Šrámek a dal do šatny na 3:0.