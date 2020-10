Junior Strakonice – Sokol Sezimovo Ústí 6:2 (4:0). Domácí si byli velice dobře vědomi, že v tomto utkání se musí bodovat za plný počet, protože se před utkáním nacházeli na posledním místě tabulky.

Začátek utkání byl z říše snů, protože hned v 6. minutě po výkopu Lízala prodloužil hlavou Krýsl na Noska, který to dal před branku a Funda a ten dal na 1:0. V 8. minutě výstavní střelou z trestného kopu přidal Sládek na 2:0. V 9. minutě měl plné ruce práce Lízal po dělovce Hoffmana. Ve 12. minutě Funda poslal do vápna Hovorku, který byl faulován a Sládek se z penalty nemýlil a zvýšil již na 3:0. Poté domácí polevili a hosté na dvacet minut převzali iniciativu. Kopali velké množství trestných kopů, ale do žádné gólovky se nedostali. Ve 21. minutě tečovanou střelu hostujícího Říhy z vápna Lízal nadvakrát vyřešil. Až v 35. minutě zahrozili zase domácí Noskem a jeho střelu z úhlu vyrazil gólman na rohový kop. Sládek přímo z rohu trefil zadní tyč. Ve 37. minutě si znovu Sládek rozehrál ze středu hřiště akci přes Noska, který mu přihrávku vrátil do vápna a zvyšuje na 4:0.

První desetiminutovka druhé půle opět patřila hostům. Tuto část dokázali zúročit v 54. minutě po rohovém kopu a Říhou snižovali na 4:1. Další tlak hostí už domácí nedovolili a v 79. minutě naopak Němeček ve slibné pozici ve vápně přihrál ještě lépe postavenému Hovorkovi a ten zvyšuje na 5:1. V 84. minutě si Němeček po uvolnění do vápna Sládkem posadil obránce soupeře na zadek a zvyšuje na 6:1. Koncentrace domácích zřejmě už v závěru utkání polevila a hosté toho v 88. minutě využili, když domácí obranu doslova vyšachovali a upravili výsledek Škardou na konečných 6:2.

Sestava Junioru: Lízal – Kočí, Šimek, Říha, Čapek (85. Petráň) – Nosek (76. Němeček), Zelenka, Funda (83. Peroutka) – Sládek – Krýsl (62. Máška), Hovorka.

Jiří Cibulka