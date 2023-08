/FOTOGALERIE/ Soupeře ze středočeského krajského přeboru si pozvali strakoničtí fotbalisté ke generálce na novou sezonu. Fanoušci viděli šest branek.

Fotbalisté Junioru Strakonice hráli v generálce na sezonu s Dobříší 3:3. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

FK Junior Strakonice - MFK Dobříš 3:3 (2:1)

Branky Strakonic: Tipanic, Benedikt, Boukalík. Rozhodčí: Kaštánek. Diváci: 80.

Sestava Strakonic - 1. poločas: Kozlík - Váchal, Benedikt, Legdan, Prajzler - Balog, Fajtl, Dět, Třeštík, Máška - Tipanic. 2. poločas: Lízal - Váchal, Benedikt, Fajtl, Boukalík - Kubeš, Zahrádka, Třeštík, Bílý, Stöger - Krejčí.

Generálka se hrála za stálého deště, ale na výborném terénu. Domácí trenér Přemysl Šroub ještě zkoušel nové tváře. "Sice se hrálo za neustálého deště, ale hřiště bylo ve výborném stavu bez vody. Generálku jsem pojal ne úplně klasicky, že by nastoupila sestava, která půjde do prvního mistráku. Udělal jsem opět dvě poločasové sestavy. Měli jsme 18 hráčů, které jsem namíchal. Bylo tam ještě několik kluků, které jsem zatím neviděl v akci. Ti hráli od začátku. Přáteláky byly pouze tři a potřeboval jsem si prověřit další hráče," uvedl k utkání strakonický trenér Přemysl Šroub.

Generálka splnila svůj účel. "Byl to těžký zápas. Měl jsem informace z Katovvic, které v minulém týdnu porazily Dobříš o gól. Věděl jsem, že to nebude jednoduché. Přijel kvalitní soupeř. Hosté byli lepší na míči, my jsme vsadili na dobrou defenzivu a na brejky. Poprvé za nás hrál Legdan, který zde dříve hrával třetí ligu. Soustředili jsme se na defenzivu a protiútoky. To nám vycházelo, vedli jsme 2:0, škoda branky do poločasu. Ta mě mrzí, měli jsme dohrát půli bez obdrženého gólu. To soupeře nakoplo a Dobříš byla ve druhé půli lepším týmem," komentoval utkání trenér Šroub.

Do utkání naskočily nové tváře, o koho šlo? "Přišel Standa Legdan z Prachatic, který zde hrával. Pro místní fanoušky známá tvář. Lukáš Fajtl z Jankova, Tipanic a Děd hráli poprvé pod mojim vedením. Na zkoužce byl Balog z Písku. Ti všichni nastoupili do první půle," vypočetl nováčky v sestavě trenér.

Podle vývoje zápasu je evidentní, že noví hráči mohou zasáhnout do sestavy na první mistroské utkání. "Kluci mi to trochu zamotali. Sestava, která nastoupila do první půle, zahrála velice dobře. To jsem až tolik nečekal. Sestava ze druhé půle měla být na hřišti lepší, takže máme s asistenty v hlavě nějaké otazníky. Ale to jsou ty lepší starosti. Než mít málo hráčů, sestavu jasnou a třást se, že se nkdo zraní, je lepší mít z čeho vybírat. Klukům jsem na tréninku říkal, že všichni mají šanci se do sestavy dostat. Je tam hodně mladých kluků, ale potenciál mají," pochválil hráče Přemysl Šroub.

Strakoničtí odstartují sezonu v neděli 13. srpna od 17 hodin domácím duelem s Rudolfovem.