Po osmi odehraných zápasech zkrácené podzimní části je Junior s osmi body na dvanáctém místě tabulky. Odloženo má domácí utkání s Třeboní. „V létě jsme se dobře fyzicky připravili a tomu odpovídaly i předvedené výkony. Omlazený tým bojoval statečně, mnohdy však bez gólového vyjádření. Pouze ve dvou domácích utkáních se rozjel brankostroj naplno. V žádném utkání jsme vyloženě nepropadli a mnohdy přišli o body nezkušeností, či smolným vývojem,“ shrnul odehrané podzimní zápasy trenér strakonického Junioru Luděk Cimrhanzl.

Jakým způsobem se udržovali hráči v kondici po zastavení soutěží? Měli jasně dané plány, nebo jste nechali přípravu zcela na nich?

Pokud to bylo možné, trénovali jsme v omezeném počtu až do úplné uzavírky areálu STARZ Strakonice. Dál to bylo na hráčích samotných, jak k pauze přistoupí. Vše nám odhalí průběh přípravy.

Pomalu se rozvolňují vládní restrikce, využíváte již v rámci daných možností společné tréninky a jak to bude vypadat po dalším rozvolnění?

Přípravu jsme již zahájili na umělé trávě ve Strakonicích v omezeném počtu dle vládních nařízení. Pokračovat budeme dle plánu a využijeme i atletický ovál v areálu na Sídlišti.

Posunutí startu jara znamená překopání zažitých modelů zimních příprav. Máte již přípravu nalajnovanou a co hráče čeká?

Ano. Přípravu včetně všech utkání máme s předstihem naplánovanou až do prvního mistrovského zápasu. V prosinci se zaměříme na obecnou vytrvalost a sílu. O Vánocích dostanou hráči individuální program. V lednu se pak soustředíme na herní činnosti, jako je přechodová, předfinální a finální fáze.

Mužstva čeká od února do konce sezony více než dvacet mistrovských utkání, odrazí se to i na počtu přípravných zápasů a jaké soupeře máte domluvené?

K přípravným zápasům jsme ze dohodli v prosinci s dorostem strakonického Junioru a Katovicemi, v lednu nás čekají postupně Tochovice, Petřín, Žichovice a Vimperk. Sezona se zdá, bude velmi atypická, dlouhá a náročná.

Někdo má vlastní umělku, jiný na ni bude muset dojíždět a hrát mistráky jinde. Budete s tím mít problémy, nebo se pro Váš tým, který v dané termíny dříve hrál přáteláky, nic nemění?

Pro Junior to nebude velká změna. V zimním období jsem vždy využívali umělku na Sídlišti a tak to také zůstane zřejmě i pro úvod jarní části sezony. V plánu jsou zde dohrávky podzimní části. Do určité míry může být výhodou hrát na povrchu, na kterém se připravujete dva měsíce.

Pracujete na obměně či doplnění kádru pro „jaro“? Můžete případně již říci nějaká jména?

Do přípravy jsme zapojili osm vlastních dorostenců z ročníku 2002. Dále se poohlížíme po posilách, ale vše je teprve v jednání.

Co byste popřál fotbalu v této nelehké době?

Trpělivost a láska k fotbalu je to jediné, co nás všechny může překlenout přes tuto nelehkou situaci. Pevně doufám, že se nedostaví avizovaná třetí vlna nákazy a nezhatí plány pro dohrání soutěží nadobro! To už by asi pro mnohé bylo moc a fotbal nejen na krajských úrovních by to mohlo trvale poznamenat. Ať už by se jednalo o odliv hráčů, fanoušků, sponzorů a financí, či komplikace s náborovou činností mládeže.