Po dlouhé přestávce si všichni fotbalisté užívají možnosti si zahrát alespoň přátelská utkání. V duelu domácího celku z krajského přeboru a divizních Katovic měl podle předpokladů více ze hry zkušenější tým hostů, ale celkově bylo k vidění zajímavé utkání. Junior i s řadou končících dorostenců na hřišti zanechal velmi dobrý dojem a odešel poražen až brankou Jindřicha Kaduly ze 79. minuty utkání.

„Byla to pro nás super konfrontace. Oba gólmani zachytali skvěle, v obraně to také klapalo. Divizní soupeř byl samozřejmě nebezpečný, vytvářel si šance a v první půli tam náš gólman vytáhl několik ošemetných ran. Do druhého poločasu jsme provedli několik změn v sestavě a příležitost dostali kluci z dorostu. Malinko se projevily rezervy v přechodu z dorosteneckého do dospělého fotbalu, ale celkově lze říci, že to všichni kluci zvládli. Soupeř pak dal vítěznou branku. Ale v přípravě nejde o výsledky, ale pro hráče je k posunu důležitá konfrontace se silnými soupeři. Všichni podali solidní výkon, nepropadali jsme v osobních soubojích. Projevilo se, že jsme i v době restrikcí dobře individuálně trénovali a problém není ani s fyzičkou,“ shrnul utkání strakonický trenér Luděk Cimrhanzl.

V dalším přípravném utkání Strakoničtí doma přivítají soupeře ze Sušice.

„Důležité je, že se znovu hraje fotbal, že jsme si po dlouhé pauze mohli zahrát zápas. To, že výkon nebyl úplně ideální, je pochopitelné. Ale z toho nelze dělat žádné závěry. Trénujeme dál a čekají nás další přípravné zápasy,“ uvedl k utkání na Junioru katovický trenér Přemysl Šroub.

Také Katovičtí představili ve svém středu nové tváře. „Sládek z Junioru a Hnídek ze Žichovic hráli vedle sebe ve středu zálohy. Chtěl jsem je vidět v zápase a podali solidní výkon. Čím více toho s námi odtrénují, tím půjde jejich výkonnost ještě nahoru,“ pochválil zkoušené hráče katovický trenér.

K dalšímu přátelskému utkání zavítají v sobotu 29. května Katovice na hřiště divizního Petřínu Plzeň.

Sestavy – Strakonice: Lízal – Němeček, Šimek, Říha, Čapek – Nosek, Funda, Zoubek, Petráň – Máška, Hovorka. Střídali Uhříček, Zelenka, Kočí, Brož, Krýsl, Novák, Míčka, Novotný a Šourek.

Katovice: I. poločas: Švehla – Hromíř, Janoch, Cibulka, Rejšek – Miklas, Hnídek, Sládek, L. Bálek – Uher, Požárek. II. poločas: Provazník – Cibulka, Koutský, Chylík, Rejšek – L. Bálek, Janoch, Hnídek (65. Sládek), D. Bálek – Kadula, Uher (65. Požárek).