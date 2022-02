Branky Junioru: Zelenka, Chalupa, Máška, Prajzler.

Sestava Junioru: Lízal (65. Kozlík) – Linhart (46. Čapek), Staněk, Žáček, Šimek – Zelenka (75. Rojík), Mička – Chalupa (70. Prajzler), Zahrádka, Funda (60. Novák) – Máška.

Tento zápas se Junioru povedl, když utkání zvládl po taktické stránce na výbornou a trenéři dali v utkání příležitost dalším hráčům se ukázat. V prvním poločase se toho před brankami moc neudálo, u domácích pouze několik střel mimo branku a u hostí přišly dvě brankové příležitosti. V 10. minutě po nepřehledné situaci ve vápně Zelenka placírkou uklidil míč k tyči - 0:1. Ve 40. minutě trestný kop Chalupy mířil přesně do šibenice, ale gólman bravurně střelu zneškodnil.

Druhý poločas už byl co se týká brankových příležitostí lepší. V 57. minutě si Chalupa na vlastní půli založil akci přes Mášku, který mu míč ve vápně vrátil a ten přesně zakončil - 0:2. Hned v 58. minutě domácí Kostka (bývalý hráč Junioru) vyslal ze strany prudký přízemní centr do vápna a při snaze odvrátit nebezpečí si Mička při skluzu dal vlastní gól - 1:2. V 63. minutě Zelenka poslal Mášku do brejku, který bezpečně proměnil - 1:3. V 75. minutě jsme rozehráli pěknou akci přes Mášku, který našel nabíhajícího mladíka Prajzlera a ten si v zakončení počínal jako mazák - 1:4. O minutu později jsme faulovali ve vápně a proměněnou penaltou domácí určili konečný výsledek na 2:4.