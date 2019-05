Lažiště – Junior Strakonice 3:1 (1:1). 4. M. Sedláček, 62. M. Hojdekr, 86. J. Makoš – 34. V. Šrámek.

„Úvod utkání se nám nepovedl a hned ve 4. minutě po špatném odkopu z vápna nás potrestal první střelou domácí Sedláček. Po této brance jsme se probudili a po rohu Balouška jen těsně minul domácí branku hlavou Kostka. Ovšem přišla chybná rozehrávka ve středu hřiště a domácí šli do brejku, který naštěstí Vokatý zakončil střelou vedle. Ve 34. minutě jsme jednoduchou akcí vyrovnali a to, když Němeček přetáhl balon na druhou stranu Petráňovi, který jednoduše poslal míč opět křížem na nabíhajícího Vaška Šrámka a ten zakončil přesnou střelou k tyči na 1:1. Druhý poločas se nic nedělo až do 62. minuty, kdy přízemní centrovaný míč propadl vápnem a domácí Hojdekr ho uklidil za Lízalova záda. V 78. minutě měl Máška na noze vyrovnání, ale jeho střelu brankář vyrazil na rohový kop, který zahrával Baloušek přesně na Zelenku a ten ho stehnem dal těsně nad. Hned z protiútoku šel Sedláček sám ze strany na Lízala a ten mu jeho střelu vyrazil na roh. V 86. minutě se rozhodčí rozhodl po Zelenkově skluzu a následném chycení balonu Lízalem pro odpískání nepřímého kopu z malého vápna a z toho Makoš navýšil vedení na 3:1. V 88. minutě jsme mohli ještě snížit z trestného kopu, ale Baloušek zamířil těsně nad branku,“ shrnul utkání vedoucí strakonického týmu Jiří Cibulka.