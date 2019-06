Již před sezonou Junior avizoval, že by chtěl do kraje. Nakonec z toho bylo čtvrté místo. Spokojenost či ne?

Se čtvrtým místem vládne spokojenost, protože je to oproti loňsku posun a navíc nám to umožnilo akceptovat postup do krajského přeboru.

Byli jste připraveni, že vás může svaz oslovit s možností postupu i ze čtvrtého místa?

Nějaké náznaky ohledně postupu ze čtvrtého místa byly, a tak jsme začali na tohle téma hovořit trochu nahlas.

Překvapilo vás, že pět týmů této možnosti nevyužilo?

Určitě nás to překvapilo.

Bylo rozhodnutí vzít kraj okamžité, nebo jste museli zvažovat, zda ano či ne?

Vzhledem k našim dlouhodobým cílům bylo rozhodnutí okamžité.

Postup do vyšší soutěže většinou znamená nutnost posílení kádru. Do jaké míry je to nutné u Junioru a máte již případné posily vyhlédnuté?

Nutnost posílení kádru je jednoznačná a stále se na tom pracuje.

Strakonicko bude mít v další sezoně divizi a tři krajské přebory, je zde dostatek hráčů pro kvalitní naplnění těchto soutěží?

Hráčů je čím dál tím méně, ale je na nás zvedat kredit našeho regionu a snažit se co nejlépe pracovat s mládeží.

V dorostu hraje Junior divizní soutěže, půjdete cestou zařazování vlastních dorostenců do týmu mužů, případně kterých?

Naší dorostenci, respektive odchovanci, jsou alfou a omegou naší strategie v Junioru.

Jak by měla vypadat letní příprava?

Letní příprava proběhne v domácích podmínkách, vyjma soustředění v Chanovicích. Dále nás čekají čtyři přípravná utkání s kvalitními soupeři z okolí.