/FOTOGALERIE, VIDEO/ Poprvé v této sezoně hráli strakoničtí fotbalisté na nově zrekonstruovaném stadionu na Křemelce. Protivín si odtud odvezl šestibrankový příděl.

Strakonice - Protivín. | Video: Jan Škrle

Junior Strakonice - FK Protivín 6:1 (4:0)

Branky: 10. Krejčí, 23., 39. a 84. Bílý, 27. Chalupa, 57. Jandera - 83. Říha. ŽK: 3:3 (Smola, Krejčí, Rybák - Hornát, J. Vorel, Petr). ČK: 1:0 (71. Jandera). Rozhodčí: Lepič - Kaštánek, Němec. Diváci: 120.

Po více než roce odehráli strakoničtí fotbalisté utkání na nově zrekonstruovaném stadionu na Křemelce a samozřejmě chtěli stadion pokřtít výhrou. To se nám po třech smolných porážkách v řadě se soupeři z popředí tabulky podařilo. Doufáme, že nám to přineslo štěstí do dalších bojů o body.

Podařilo se nám soupeři oplatit vysokou porážku z podzimu. Již v 8. minutě Benedikt napřáhl z 25 metrů a brankář měl velké starosti. V 10. minutě pěkná akce začala u Rybáka přes Chalupu, který centrem našel ve vápně Janderu a jeho přiklepnutí proměnil Krejčí - 1:0. Ve 14. minutě zahrozili hosté Říhou, ale Kozlík se zaskočit nenechal. Ve 22. minutě pěkná spolupráce Bílého s Krejčím skončila gólem Bílého na 2:0. Ve 28. minutě trestný kop z půlky zahrávaný Bublíkem se míč odrazil za vápno a Chalupa ho uklidil k tyči na 3:0. Ve 38. minutě vybojoval Bílý balon, narazil si s Krejčím a rozvlnil síť počtvrté - 4:0. Ve 43. minutě trestný kop Vorla Kozlík vytáhl na rohový kop. Jěště ve 45. minutě po rohovém kopu Krejčího Bublíkova bomba trefila na čáře golmana.

Ve druhém poločase v 52. minutě Jandera pronikl do vápna, nalil Chalupovi na vápno a ten přestřelil. V 54. minutě podnikli hosté hezkou akci, po níž se dostal do tutovky Nedvěd, ale Kozlík výborným zákrokem gólovku chytil. V 57. minutě akci domácích rozjel Krejčí, vyslal Bílého, který pronikl do vápna, naznačil střelu a přesně přihrál Janderovi, který dal gól do prázdné branky - 5:0. V 71. minutě přišla kaňka zápasu, kdy byl vyloučen domácí Jandera. V 82. minutě hosté korigovali Říhou stav na 5:1. Po rozehrání ze středové čáry se dostal do šance Bílý a svým třetím gólem uzavřel na konečných 6:1. Střelec hattricku Bílý byl nejlepším hráčem domácího celku.

Autor: Jiří Cibulka